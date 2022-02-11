فلسطين: 17 وفاة و4040 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين اليوم الجمعة، 17 حالة وفاة و4040 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 في نابلس، و3 في طولكرم، و2 في جنين، و1 في سلفيت، و1 في بيت لحم، و1 في الخليل.أما عن الإصابات فقد سجلت على النحو التالي: طولكرم 142، ضواحي القدس 65، طوباس 49، قلقيلية 30، سلفيت 44، بيت لحم 86، نابلس 182، جنين 119، رام الله والبيرة 205، الخليل 205، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 1710، مدينة القدس 1180، بعد إجراء 10271 فحصا.وفيما يتعلق بحالات التعافي الجديدة فقد توزعت حسب التالي: طولكرم 340، ضواحي القدس 120، طوباس 65، قلقيلية 77، سلفيت 110، بيت لحم 430، نابلس 648، جنين 169، رام الله والبيرة 252، الخليل 1233، أريحا والأغوار 90، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 2400.وأكدت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 108 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في مستشفيات الضفة 283 مصابا، بينهم 42 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.أما عدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس والتي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد بلغ عددها في الضفة الغربية 4730 جرعة، وقطاع غزة 2751 جرعة.