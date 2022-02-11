شؤون فلسطينية

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخله والبلدة القديمة في القدس.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية؛ ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة، واعتقلت خمسة شبان من نابلس بحجة عدم امتلاكهم تصاريح دخول إلى القدس.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

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