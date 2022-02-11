دولي

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن "في أي وقت"

وزير الخارجية الأميركي: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن "في أي وقت"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة إن روسيا تحشد المزيد من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، محذرا من أن غزواً روسيا لكييف ممكن "في أي وقت" حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية.

وأوضح: "نحن في إطار قد يبدأ فيه غزو في أي وقت، ولأكون واضحا يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية"، متجاهلا تكهنات عن أن موسكو ستنتظر حتى نهاية أولمبياد بكين لتجنب إقحام حليفتها الصين في الأزمة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وتابع بلينكن بعد اجتماع مع نظرائه من تحالف "الحوار الأمني الرباعي" الأسترالي والهندي والياباني (كواد) في ملبورن: "ببساطة، لا نزال نرى مؤشرات مقلقة تنذر بتصعيد روسي".

وأكد على أن الولايات المتحدة "تفضل أن تحل الخلافات" مع روسيا "دبلوماسيا"، معتبر أن بلاده قامت "بكل جهد ممكن للحوار مع روسيا".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، كنا واضحين جدا بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدد، ستواجه عواقب كبيرة".

ويأتي إعلان بلينكن في وقت دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا على الفور. ولفت بايدن في مقابلة مسجلة مسبقا مع شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن "على المواطنين الأمريكيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن".

وأضاف بايدن "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".

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