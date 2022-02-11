"الثقافة" تنعى الشاعر شهاب محمد

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الثقافة الشاعر والمناضل شهاب محمد، أمين سر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وعضو أمانته العامة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 70 عاما.وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن الثقافة الفلسطينية تخسر شاعرا وعلما من أعلامها وفارسا من مثقفيها الذين كرسوا حياتهم وتاريخهم وأدبهم وكلمتهم من أجل فلسطين وخلاصها وحريتها وحرية شعبنا.وأضاف أن شهاب محمد يعتبر من الأدباء الذين حملوا البندقية والقلم على طريق الحرية والاستقلال، ورهنوا فكرهم ووعيهم من أجل مستقبل أفضل وحياة حرة للأجيال، وهذا ما كرسه من خلال أدواره الوظيفية الرسمية وغيرها في حركة النضال الوطني الفلسطيني.وتقدم أبو سيف من عائلة الشاعر المناضل شهاب محمد ومن رفاق دربه ومسيرته، ومن الأمانة العامة للاتحاد، بخالص التعازي والمواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.