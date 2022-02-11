مستوطنون يعتدون على راعي أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على راعي أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، وقوات الاحتلال تعتقله.وأفاد الناشط الشبابي أحمد غزال، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" اعتدوا على عبيد الله محمود عبيات (28 عاما) أثناء رعيه لأغنامه، حيث تم رشه بغاز الفلفل، قبل أن تحضر قوات الاحتلال وتعتقله بحجة أنه قاوم المستوطنين.يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في كيسان تصاعدت في الآونة الأخيرة، وكان آخرها قبل يومين بحق الشقيقتين فاطمة ونايفة عبيات.