شؤون فلسطينية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائيات وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن إحصائيات وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، أنها أجرت 4399 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 1710 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما قالت في موجز تقريرها بشأن الحالة الوبائية في القطاع، إن 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، تعافت، فيما توجد ست حالات وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 231768 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 35203 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 194753 حالة.

كما بلغ إجمالي الوفيات 1812 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  206 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 111 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 603292 شخص.

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