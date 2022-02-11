لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستبني ستة مفاعلات نووية على الأقل خلال العقود المقبلة، بما يضع الطاقة النووية في محور مساعي البلاد لتحقيق حياد الكربون بحلول 2050.وأضاف الرئيس الفرنسي، أن المفاعلات الجديدة ستبنى وتعمل من خلال شركة كهرباء فرنسا (إي.دي.إف) للطاقة التابعة للدولة، وأن عشرات المليارات من اليورو ستجمع عبر التمويل العام للإنفاق على المشروعات ولحماية ماليات الشركة.وقال ماكرون وهو يكشف عن استراتيجيته النووية الجديدة في مدينة بلفور الصناعية شرق البلاد "ما تحتاجه بلادنا هو إعادة إحياء القطاع النووي الفرنسي، والظروف مهيأة لذلك"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتعهد ماكرون أيضا بتسريع وتيرة تطوير إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا أنه يريد تمديد صلاحية المفاعلات النووية الأقدم إلى أكثر من 50 عاما بدلا من أربعين حاليا لمفاعلات معينة بشرط أن تكون آمنة.من جهتها، تقدر شركة (إي.دي.إف) كلفة بناء ستة مفاعلات نووية جديدة بنحو 50 مليار يورو (57.36 مليار دولار) بما يتوقف على شروط التمويل.كما أشار ماكرون إلى أن أول مفاعل جديد سيبدأ العمل بحلول 2035، وأن دراسات ستجري بشأن إنشاء ثمانية مفاعلات أخرى بخلاف الستة.