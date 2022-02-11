بسبب "نفق الحرية".. مصلحة سجون الاحتلال تقر سياسة جديدة





وتقرر عدم السماح بأن يتواجد في ذات الزنزانة أسرى يعتقد بأنهم قد يحاولون الهروب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما تقرر أن يتم نقل أسير كهذا من زنزانة إلى أخرى كل أربعة أشهر وليس مرة في نصف عام، كما هو الوضع عليه.





وكان ستة أسرى تمكنوا قبل عدة أشهر من الهروب من سجن (جلبوع)، عبر نفق أطلق عليه نشطاء فلسطينيون اسم "نفق الحرية"، قاموا بحفره داخل الزنزانة، قبل أن يتم اعتقالهم مرة أخرى بعدة عدة أيام من هروبهم.



رام الله - دنيا الوطنقررت مصلحة سجون الاحتلال، اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف سجن الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب حادثة الفرار من سجن (جلبوع) قبل عدة أشهر.