إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

رام الله - دنيا الوطنتوقعت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية، أن تُعرض قريباً خطة مساعدات مكملة لتلك التي قدمت أول أمس الأربعاء والتي تهدف إلى لجم غلاء المعيشة في إسرائيل.وقالت هذه المصادر: إن الخطة الجديدة ستتضمن تقديم مساعدات للمستقلين الذين تضرروا اقتصاديًا من الموجة الوبائية الخامسة مرجحة ان يتم بلورتها بعد دراسة البيانات الخاصة بمدفوعات ضريبة القيمة المضافة لهؤلاء بعد حوالي أسبوعين.وكان نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أبير قرا، قد تعهد بأن تقدم الحكومة مساعدات مالية لأصحاب مصالح تجارية تضرروا اقتصاديًا في اعقاب موجة (كورونا) الأخيرة.وأعرب قرا خلال حديث إذاعي مع قناة (كان) صباح أمس عن يقينه بأن يؤدي القرار بتخفيض الضرائب الذي أعلنته الحكومة ضمن خطتها الاقتصادية إلى تعزيز التنافسية في المرافق الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالفائدة على الجمهور في نهاية المطاف.وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت عن خطة اقتصادية لمواجهة موجة الغلاء بموجبها سوف تخفض أسعار بعض المنتوجات الغذائية والاستهلاكية وأسعار الكهرباء لتصل الى 3.4%.