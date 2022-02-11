دولي

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي في إسرائيل منذ بداية العام الحالي، 1131 شخصاً تأثراً بالإصابة بفيروس (كورونا).

ويتوقع الجهاز الصحي أن يودي الوباء بحياة مئات الأشخاص في الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتشير بيانات مركز المعلومات والمعرفة التابع لقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، إلى أن عدد المتوفين غير المُتطعمين ممن بلغ (60 عاماً) فما فوق ازداد بعشرة أضعاف عن عدد المتوفين المُتطعمين من نفس الفئة العمرية.

وفي مؤشر يدل على انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا) في إسرائيل، فقد رُصدت خلال 24 ساعة الماضية، نحو 36900 حالة إصابة بالفيروس.

وبحسب معطيات جديدة صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بخطيرة يبلغ 1111، بينهم 260 يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية &#34;انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد&#34;

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية "انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد"

إسرائيل: رصد 36,835 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: رصد 36,835 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزيرة الخارجية الألمانية: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل

وزيرة الخارجية الألمانية: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل

مناورات روسية- بيلاروسية مشتركة.. والأوروبيون يعتبرونها &#34;لحظة خطيرة&#34; على أمنهم

مناورات روسية- بيلاروسية مشتركة.. والأوروبيون يعتبرونها "لحظة خطيرة" على أمنهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة

اشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين

راصد: استقرار تام على الحالة الجوية وارتفاعات متتالية على الحرارة الأسبوع المقبل

راصد: استقرار تام على الحالة الجوية وارتفاعات متتالية على الحرارة الأسبوع المقبل

على خلفية التلاعب بالأسعار.. &#34;الاقتصاد&#34; تحيل 13 مخالفاً للنيابة العامة

على خلفية التلاعب بالأسعار.. "الاقتصاد" تحيل 13 مخالفاً للنيابة العامة

&#34;الحكم المحلي&#34; تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

"الحكم المحلي" تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

أسرى &#34;نفحة&#34; يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

أسرى "نفحة" يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. &#34;الديمقراطية&#34;: قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. "الديمقراطية": قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

منوعات

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

محامي هيفاء وهبي: &#34;وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار&#34;

محامي هيفاء وهبي: "وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار"

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

عربي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

بعد مأساة الطفل &#34;ريان&#34;.. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

بعد مأساة الطفل "ريان".. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال