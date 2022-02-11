إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري





ويتوقع الجهاز الصحي أن يودي الوباء بحياة مئات الأشخاص في الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتشير بيانات مركز المعلومات والمعرفة التابع لقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، إلى أن عدد المتوفين غير المُتطعمين ممن بلغ (60 عاماً) فما فوق ازداد بعشرة أضعاف عن عدد المتوفين المُتطعمين من نفس الفئة العمرية.





وفي مؤشر يدل على انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا) في إسرائيل، فقد رُصدت خلال 24 ساعة الماضية، نحو 36900 حالة إصابة بالفيروس.

وبحسب معطيات جديدة صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بخطيرة يبلغ 1111، بينهم 260 يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنتوفي في إسرائيل منذ بداية العام الحالي، 1131 شخصاً تأثراً بالإصابة بفيروس (كورونا).