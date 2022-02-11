بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً





وقالت الوزارة في تحذير: "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي و(كوفيد-19). وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية أو الخاصة".



وطبقاً لتقديرات استخباراتية أميركية فإن الجيش الروسي يمكنه شن غزو شامل بالدبابات وصولاً إلى العاصمة كييف خلال 48 ساعة.



وقال بايدن: "إذا كان بوتين أحمقاً كفاية لغزو أوكرانيا، فهو ذكي بالقدر الكافي لفعل أي شيء يمكنه التأثير سلباً على المواطنين الأميركيين".



وحين سأله هولت ما إذا كان قد أخبر بوتين بهذا رد بايدن بالإيجاب. واستطرد هولت "هل أخبرته أن الأميركيين سيكونون خطاً لا يمكن عبوره؟" رد بايدن: "لم أضطر لإخباره. لقد تحدثت إليه، وهو يعرف هذا".



وتنفي روسيا بشكل مستمر، التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.



رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا "فوراً".وحذر خلال مقابلة مع شبكة (إن بي سي) الأميركية، من أن الأوضاع في أوكرانيا قد تصبح "جنونية" بسرعة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل جنوداً أميركيين إلى لإنقاذ من سيحاولون الفرار حينها.وقال: "نحن لا نتعامل هنا مع منظمة إرهابية. نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم، إنه موقف مختلف والأمور قد تصبح جنونية بسرعة"، وفق ما نقل موقع (الشرق للأخبار).ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك سيناريو سيدفعه لإرسال قوات لإنقاذ الأميركيين الفارين من البلد قال: "لا يوجد سيناريو كهذا. هذه ستصبح حرباً عالمية حين يبدأ الأميركيون والروس في إطلاق النار على أحدهم الآخر".وحثت وزارة الخارجية الأميركية بشكل منفصل، مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي" ضد أوكرانيا.