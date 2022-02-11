دولي

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً

بايدن يدعو المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا فوراً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، المواطنين الأميركيين لمغادرة أوكرانيا "فوراً".

وحذر خلال مقابلة مع شبكة (إن بي سي) الأميركية، من أن الأوضاع في أوكرانيا قد تصبح "جنونية" بسرعة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل جنوداً أميركيين إلى لإنقاذ من سيحاولون الفرار حينها. 

وقال: "نحن لا نتعامل هنا مع منظمة إرهابية. نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم، إنه موقف مختلف والأمور قد تصبح جنونية بسرعة"، وفق ما نقل موقع (الشرق للأخبار).

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك سيناريو سيدفعه لإرسال قوات لإنقاذ الأميركيين الفارين من البلد قال: "لا يوجد سيناريو كهذا. هذه ستصبح حرباً عالمية حين يبدأ الأميركيون والروس في إطلاق النار على أحدهم الآخر".

وحثت وزارة الخارجية الأميركية بشكل منفصل، مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي" ضد أوكرانيا. 

وقالت الوزارة في تحذير: "لا تسافروا إلى أوكرانيا بسبب تزايد مخاطر تحرك عسكري روسي و(كوفيد-19). وينبغي لمن هم في أوكرانيا المغادرة فوراً عبر الوسائل التجارية أو الخاصة".

وطبقاً لتقديرات استخباراتية أميركية فإن الجيش الروسي يمكنه شن غزو شامل بالدبابات وصولاً إلى العاصمة كييف خلال 48 ساعة.

وقال بايدن: "إذا كان بوتين أحمقاً كفاية لغزو أوكرانيا، فهو ذكي بالقدر الكافي لفعل أي شيء يمكنه التأثير سلباً على المواطنين الأميركيين".

وحين سأله هولت ما إذا كان قد أخبر بوتين بهذا رد بايدن بالإيجاب. واستطرد هولت "هل أخبرته أن الأميركيين سيكونون خطاً لا يمكن عبوره؟" رد بايدن: "لم أضطر لإخباره. لقد تحدثت إليه، وهو يعرف هذا".

وتنفي روسيا بشكل مستمر، التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.

أخبار ذات صلة

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.. ماكرون يعلن بناء ستة مفاعلات نووية في فرنسا

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: توقعات بعرض خطة مساعدات مكملة للخطة الحكومية

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

إسرائيل: 1141 حالة وفاة بفيروس (كورونا) منذ بداية العام الجاري

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

إسرائيل: انحسار الموجة الخامسة لفيروس (كورونا)

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية &#34;انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد&#34;

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية "انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد"

إسرائيل: رصد 36,835 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: رصد 36,835 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزيرة الخارجية الألمانية: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل

وزيرة الخارجية الألمانية: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل

مناورات روسية- بيلاروسية مشتركة.. والأوروبيون يعتبرونها &#34;لحظة خطيرة&#34; على أمنهم

مناورات روسية- بيلاروسية مشتركة.. والأوروبيون يعتبرونها "لحظة خطيرة" على أمنهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة

اشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين

راصد: استقرار تام على الحالة الجوية وارتفاعات متتالية على الحرارة الأسبوع المقبل

راصد: استقرار تام على الحالة الجوية وارتفاعات متتالية على الحرارة الأسبوع المقبل

على خلفية التلاعب بالأسعار.. &#34;الاقتصاد&#34; تحيل 13 مخالفاً للنيابة العامة

على خلفية التلاعب بالأسعار.. "الاقتصاد" تحيل 13 مخالفاً للنيابة العامة

&#34;الحكم المحلي&#34; تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

"الحكم المحلي" تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

أسرى &#34;نفحة&#34; يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

أسرى "نفحة" يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. &#34;الديمقراطية&#34;: قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. "الديمقراطية": قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

منوعات

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

ما حقيقة محاولة مودل روز قتل زوجها؟

محامي هيفاء وهبي: &#34;وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار&#34;

محامي هيفاء وهبي: "وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار"

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

عربي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

بعد مأساة الطفل &#34;ريان&#34;.. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

بعد مأساة الطفل "ريان".. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال