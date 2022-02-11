شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة
نبيل النتشة
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الشيخ القيادي في حماس نبيل نعيم النتشة (64 عاما)، بعد أن أمضى قرابة ثمانية شهور في الاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي النتشة بتاريخ 12حزيران/يونيو 2021، بعد أن اقتحمت منزله في مدينة الخليل، وفتشته وخرّبت في محتوياته قبل الانسحاب من المنطقة.

والقيادي "النتشة" أحد وجهاء مدينة الخليل، وأحد مبعدي مرج الزهور، وأسير محرر، كان قد اعتقل مرات عدة، وأمضى ما يزيد عن 12 سنة في سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري.

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