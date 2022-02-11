تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الاثنين

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-4 13-7 15-6 بيت لحم 10-4 13-7 15-6 رام الله والبيرة 9-3 12-6 14-5 طولكرم 15-8 16-9 17-10 نابلس 12-5 14-7 16-6 قلقيلية 15-8 16-9 17-10 جنين 13-6 15-8 18-7 سلفيت 10-4 13-7 15-6 طوباس 14-7 16-9 19-8 روابي 12-5 14-7 16-6 الخليل 9-3 12-6 14-5 غزه 16-10 17-11 17-11 أريحا 18-10 20-11 22-10 خانيونس 16-10 17-11 17-11 الأغوار الشمالية 16-8 18-9 20-8 رفح 17-9 18-10 18-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة إلى بارد ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نسبيا نهاراً ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: