شؤون فلسطينية

أريحا: العثور على طفل حديث الولادة داخل مسجد

أريحا: العثور على طفل حديث الولادة داخل مسجد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عُثر فجر اليوم على طفل حديث الولادة داخل مسجد الدعوة بمخيم عين السلطان شمال أريحا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا يفيد بوجود الطفل داخل المسجد وعلى الفور تم تحريك حماية الاسرة وعدد من إدارات الشرطة للمكان ونقله إلى مستشفى اريحا الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإبلاغ النيابة والجهات المختصة والعمل على تأمينه في مكان يلبي احتياجاته.

وأضافت: أن إدارة المباحث العامة باشرت إجراءات البحث والتحري لمعرفة ذويه وأسباب وضعه في المسجد.

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