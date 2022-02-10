وزير الاقتصاد يبحث في القاهرة سبل تنشيط الاستثمار بين فلسطين ومصر

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية محمد عبد الوهاب، اليوم الخميس، عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين، وتنشيط الاستثمار المشترك في كلا البلدين.واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصرية، على التعاون المشترك في دعوة المستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.واطلع الوزير، رئيس الهيئة على البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والاصلاحات التي تنفذ في مقدمتها اقرار قانون فلسطيني للشركات اضافة الى التسهيلات المتاحة وفق قانون تشجيع الاستثمار.بدوره اكد رئيس الهيئة على أهمية تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الاستثمار، مبدياً الاستعداد للتعاون المشترك مع نظيرتها الفلسطينية منها رزمة الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها في القانون وفي النافذة الموحدة علاوة على عقود الامتياز للمطورين والحوافز الخاصة بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة.واتفق الجانبان على تنظيم برنامج زيارة وفد من هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية الى نظيرتها المصرية للاطلاع على المنظومة القانونية والاجرائية وبحث جميع القضايا الفنية والتعاون بينهما.