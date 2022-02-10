اشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء محمد اشتية ألمانيا لتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق الإيمان بحل الدولتين والحفاظ عليه من التلاشي.وجدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، الأمر الذي قد يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر اوفتشا.وثمن رئيس الوزراء علاقات الصداقة ما بين فلسطين وألمانيا، والدعم الألماني المستمر على صعيد العديد من القطاعات، والمساندة في بناء المؤسسات للوصول إلى الدولة المستقلة.وأشار اشتية الى أن استمرار إجراءات الاحتلال من انتشار الحواجز والاقتحامات اليومية وحصار قطاع غزة وعزل القدس عن محيطها، يؤدي إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين.وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح عملية السلام بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها، وإجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف، ووسيط نزيه لعملية السلام، بالإضافة إلى إطار زمني واضح متفق عليه.وقال اشتية: "شعبنا الفلسطيني ضحية الاحتلال الإسرائيلي، والحق بنا الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتعدى على ثقافة شعبنا وتاريخه وأرضه"، مضيفا: "نريد سلام مبني على الحق والعدل بما يضمن ديمومته".وأكد رئيس الوزراء على دور ألمانيا الفاعل في الاتحاد الأوروبي، وأن أوروبا قادرة أن تسعى من خلال الرباعية لملء الفراغ السياسي الذي تعيشه المنطقة الآن.