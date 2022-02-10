على خلفية التلاعب بالأسعار.. "الاقتصاد" تحيل 13 مخالفاً للنيابة العامة

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني 13 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة، على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن "طواقمها رصدت إقدام بعض التجار على التلاعب بأسعار الأرز والمشروبات الغازية دون أي مبرر، وعلى الفور أحالت الطواقم المخالفين للنيابة العامة، خاصة أن السلع الأساسية في السوق لم تشهد ارتفاعًا".وأضافت أن طواقمها عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين، والتي تركّزت على ارتفاع بعض السلع الأساسية دون أي مبرر، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطينية من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129.