خلال استقباله وزيرة ألمانية.. الرئيس عباس: الجانب الفلسطيني لن يقبل استمرار الوضع الحالي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي الذي تحاول إسرائيل من خلاله تكريس احتلالها وممارساتها العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والوفد المرافق لها.وأطلع الرئيس عباس، الوزيرة الضيفة على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ونتائج جلسة المجلس المركزي التي عقدت مؤخرا في مدينة رام الله، وأهمية القرارات التي اتخذها المجلس لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وشدد الرئيس على أهمية تدخل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، وألمانيا لما لها من وزن سياسي كبير، للتدخل للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تدمر حل الدولتين وتقوض جهود السلام.وشكر الرئيس عباس وزيرة الخارجية الألمانية على الدعم الذي تقدمه ألمانيا للشعب الفلسطيني من أجل بناء المؤسسات والبنية التحتية في الدولة الفلسطينية، معربا عن حرص دولة فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة مع ألمانيا لما فيه مصلحة للشعبين الصديقين الألماني والفلسطيني.بدورها، أشارت وزيرة الخارجية إلى التزام ألمانيا بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.وحضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.