"الحكم المحلي" تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

رام الله - دنيا الوطنسلمت وزارة الحكم المحلي عدد من مجالس الخدمات المشتركة في المحافظات الشمالية، سيارات خاصة بجمع النفايات الطبية والمعدية، كجزء من إعداد نظام متكامل لإدارة النفايات الطبية في فلسطين.وتمت عملية تسليم أربع سيارات اليوم، امام الوزارة لمجالس (شمال وشمال غرب القدس، رام الله، جنين، والخليل وبيت لحم)، بقيمة 1,4 مليون شيكل، وهي جزء من مشروع التعاون الفني المرحلة الثانية ومشروع مواجهة جائحة (كورونا)، الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وتمويل الحكومة اليابانية، دعماً لقطاع النفايات في فلسطين.كجزء من مشروع يهدف الى جمع ومعالجة النفايات الطبية بعد عملية الفصل داخل المنشآت الصحية بينها وبين النفايات الأخرى، والتخلص منها بطرق علمية صحيحة، دون الاضرار بالبيئة، او أي اضرار أخرى.وأكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ان الوزارة تسعى ضمن خططها الاستراتيجية إلى إدارة النفايات الطبية بشكل فعّال على أسس علمية كجزء من الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، معرباً عن شكره للحكومة والشعب الياباني على دعمهم وتعاونهم في إدارة قطاع النفايات الصلبة، الذي يعتبر أحد التحديات التي تواجهنا في فلسطين.