شؤون فلسطينية

"الحكم المحلي" تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

"الحكم المحلي" تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
سلمت وزارة الحكم المحلي عدد من مجالس الخدمات المشتركة في المحافظات الشمالية، سيارات خاصة بجمع النفايات الطبية والمعدية، كجزء من إعداد نظام متكامل لإدارة النفايات الطبية في فلسطين.

وتمت عملية تسليم أربع سيارات اليوم، امام الوزارة لمجالس (شمال وشمال غرب القدس، رام الله، جنين، والخليل وبيت لحم)، بقيمة 1,4 مليون شيكل، وهي جزء من مشروع التعاون الفني المرحلة الثانية ومشروع مواجهة جائحة (كورونا)، الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وتمويل الحكومة اليابانية، دعماً لقطاع النفايات في فلسطين.

كجزء من مشروع يهدف الى جمع ومعالجة النفايات الطبية بعد عملية الفصل داخل المنشآت الصحية بينها وبين النفايات الأخرى، والتخلص منها بطرق علمية صحيحة، دون الاضرار بالبيئة، او أي اضرار أخرى.

وأكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ان الوزارة تسعى ضمن خططها الاستراتيجية إلى إدارة النفايات الطبية بشكل فعّال على أسس علمية كجزء من الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، معرباً عن شكره للحكومة والشعب الياباني على دعمهم وتعاونهم في إدارة قطاع النفايات الصلبة، الذي يعتبر أحد التحديات التي تواجهنا في فلسطين.

أخبار ذات صلة

اشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين

راصد: استقرار تام على الحالة الجوية وارتفاعات متتالية على الحرارة الأسبوع المقبل

راصد: استقرار تام على الحالة الجوية وارتفاعات متتالية على الحرارة الأسبوع المقبل

على خلفية التلاعب بالأسعار.. &#34;الاقتصاد&#34; تحيل 13 مخالفاً للنيابة العامة

على خلفية التلاعب بالأسعار.. "الاقتصاد" تحيل 13 مخالفاً للنيابة العامة

خلال استقباله وزيرة ألمانية.. الرئيس عباس: الجانب الفلسطيني لن يقبل استمرار الوضع الحالي

خلال استقباله وزيرة ألمانية.. الرئيس عباس: الجانب الفلسطيني لن يقبل استمرار الوضع الحالي

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

أسرى &#34;نفحة&#34; يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

أسرى "نفحة" يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. &#34;الديمقراطية&#34;: قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. "الديمقراطية": قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

إحراق الآلية العسكرية على حدود غزة.. على ماذا يتركز تحقيق جيش الاحتلال؟

إحراق الآلية العسكرية على حدود غزة.. على ماذا يتركز تحقيق جيش الاحتلال؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الحكم المحلي&#34; تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

"الحكم المحلي" تسلم سيارات لجمع النفايات الطبية لعدد من المجالس المشتركة

أسرى &#34;نفحة&#34; يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

أسرى "نفحة" يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

الخارجية: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال والاستيطان

الخارجية: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال والاستيطان

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويحطمون 3 مركبات في كفل حارس

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويحطمون 3 مركبات في كفل حارس

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية الأغوار

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية الأغوار

ضبط 7650 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول

ضبط 7650 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول

لجنة الانتخابات: مكاتبنا مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح يومي الجمعة والسبت

لجنة الانتخابات: مكاتبنا مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح يومي الجمعة والسبت

منوعات

محامي هيفاء وهبي: &#34;وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار&#34;

محامي هيفاء وهبي: "وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار"

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

عربي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة

بعد مأساة الطفل &#34;ريان&#34;.. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

بعد مأساة الطفل "ريان".. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال