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الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية "انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد"

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية "انتهاك صارخ وستؤدي لتصعيد حاد"
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا "انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع".

وقالت خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "إنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وقادرة على إثارة تصعيد حاد للوضع. بالإضافة إلى ذلك، تخلق مثل هذه الإجراءات مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية. ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، وتؤثر سلباً على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد".

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر أمس الأربعاء، باستشهاد جندي سوري وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق فجراً.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، قوله: إن القصف الصاروخي الذي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية.

وأضافت الوكالة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي جوي بالصواريخ، من اتجاه جنوب شرق بيروت، كذلك صواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان استهدفت محيط دمشق.

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