وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، أن فلسطين "أرض بكر" للاستثمار، وهناك مؤشرات وقصص نجاح موجودة فيها بنسبة عالية.وقال العسيلي في تصريح، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ (109) على المستوى الوزاري والتي بدأت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، "إن مشاركة فلسطين ضرورية بالاجتماع، ولا بد أن تكون حاضرة في جميع المحافل العربية والدولية".وأشار إلى أن "هذه الدورة تتعلق أعمالها بالتكامل الاقتصادي العربي، ولذلك وجود فلسطين هدفه التأكيد على المصالح الفلسطينية في جميع القرارات التي سيتم إقرارها في وقت لاحق، حيث تم أيضًا دراسة أساليب النظم وقوانين التكامل العربي في المجال الاقتصادي بجوانبه المختلفة خلال الاجتماعات واللجان التي عقدت على هامش أعمال الدورة"، لافتًا إلى الدور الفاعل لوفد دولة فلسطين المشارك في الاجتماع.وفيما يتعلق بعقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين، قال العسيلي: "نحن ما زلنا في المراحل الأولى لتفعيل عقد هذا المؤتمر الذي تم تأجيل عقده بسبب جائحة كورونا، والآن نعمل على إعادة تفعيله من خلال إنجاز الإجراءات الأولية والموافقات المبدئية من الدول، خاصة الدولة التي سيعقد فيها المؤتمر، وهناك توقعات أن يعقد خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل بمشاركة دول عربية شقيقة والقطاع الخاص العربي والفلسطيني".وأضاف: "لدينا في فلسطين مجموعة من القوانين الجديدة لتشجيع الاستثمار، خاصة القانون الذي يتعلق بالشركات والذي يحتذى به في العالم العربي"، موضحًا "أننا قمنا بعمل تسهيلات كبيرة للمستثمر العربي والفلسطيني والأجنبي أيضًا، حيث لدينا مجالات عديدة أهمها المناطق الصناعية وسوق المال الفلسطيني الذي يجمع 48 شركة، ومعدل التوزيع يفوق أي سوق مالي عربي آخر، وبالتالي هناك منظومة قوانين اقتصادية هدفها تشجيع الاستثمار".