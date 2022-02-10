شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين

وزير الاقتصاد: نعمل على إعادة تفعيل عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين
وزير الاقتصاد خالد العسيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، أن فلسطين "أرض بكر" للاستثمار، وهناك مؤشرات وقصص نجاح موجودة فيها بنسبة عالية.

وقال العسيلي في تصريح، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ (109) على المستوى الوزاري والتي بدأت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، "إن مشاركة فلسطين ضرورية بالاجتماع، ولا بد أن تكون حاضرة في جميع المحافل العربية والدولية".

وأشار إلى أن "هذه الدورة تتعلق أعمالها بالتكامل الاقتصادي العربي، ولذلك وجود فلسطين هدفه التأكيد على المصالح الفلسطينية في جميع القرارات التي سيتم إقرارها في وقت لاحق، حيث تم أيضًا دراسة أساليب النظم وقوانين التكامل العربي في المجال الاقتصادي بجوانبه المختلفة خلال الاجتماعات واللجان التي عقدت على هامش أعمال الدورة"، لافتًا إلى الدور الفاعل لوفد دولة فلسطين المشارك في الاجتماع.

وفيما يتعلق بعقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين، قال العسيلي: "نحن ما زلنا في المراحل الأولى لتفعيل عقد هذا المؤتمر الذي تم تأجيل عقده بسبب جائحة كورونا، والآن نعمل على إعادة تفعيله من خلال إنجاز الإجراءات الأولية والموافقات المبدئية من الدول، خاصة الدولة التي سيعقد فيها المؤتمر، وهناك توقعات أن يعقد خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل بمشاركة دول عربية شقيقة والقطاع الخاص العربي والفلسطيني".

وأضاف: "لدينا في فلسطين مجموعة من القوانين الجديدة لتشجيع الاستثمار، خاصة القانون الذي يتعلق بالشركات والذي يحتذى به في العالم العربي"، موضحًا "أننا قمنا بعمل تسهيلات كبيرة للمستثمر العربي والفلسطيني والأجنبي أيضًا، حيث لدينا مجالات عديدة أهمها المناطق الصناعية وسوق المال الفلسطيني الذي يجمع 48 شركة، ومعدل التوزيع يفوق أي سوق مالي عربي آخر، وبالتالي هناك منظومة قوانين اقتصادية هدفها تشجيع الاستثمار".

أخبار ذات صلة

أسرى &#34;نفحة&#34; يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

أسرى "نفحة" يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. &#34;الديمقراطية&#34;: قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

محذرة من الطعن بوحدانية التمثيل.. "الديمقراطية": قرارات المركزي خطوة للأمام ولكن ناقصة

إحراق الآلية العسكرية على حدود غزة.. على ماذا يتركز تحقيق جيش الاحتلال؟

إحراق الآلية العسكرية على حدود غزة.. على ماذا يتركز تحقيق جيش الاحتلال؟

الخارجية: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال والاستيطان

الخارجية: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال والاستيطان

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين

فصائل المقاومة بغزة: سنرد على جريمة الاغتيال بنابلس ونرفض قرارات المركزي

فصائل المقاومة بغزة: سنرد على جريمة الاغتيال بنابلس ونرفض قرارات المركزي

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويحطمون 3 مركبات في كفل حارس

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويحطمون 3 مركبات في كفل حارس

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية الأغوار

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى &#34;نفحة&#34; يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

أسرى "نفحة" يرفضون الخضوع للتفتيش عند الخروج غداً لصلاة الجمعة

الخارجية: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال والاستيطان

الخارجية: المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال والاستيطان

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويحطمون 3 مركبات في كفل حارس

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويحطمون 3 مركبات في كفل حارس

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية الأغوار

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية الأغوار

ضبط 7650 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول

ضبط 7650 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول

لجنة الانتخابات: مكاتبنا مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح يومي الجمعة والسبت

لجنة الانتخابات: مكاتبنا مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح يومي الجمعة والسبت

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية: معاقبة موظفي الاونروا وفصلهم انتهاك لحقوق الانسان

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية: معاقبة موظفي الاونروا وفصلهم انتهاك لحقوق الانسان

منوعات

محامي هيفاء وهبي: &#34;وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار&#34;

محامي هيفاء وهبي: "وزيري بيهددنا بأشباح أوروبا.. وسرق 5 مليون دولار"

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

عربي

بعد مأساة الطفل &#34;ريان&#34;.. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

بعد مأساة الطفل "ريان".. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

تونس: &#34;حركة النهضة&#34; تحمل قيس سعيد مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

تونس: "حركة النهضة" تحمل قيس سعيد مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال

نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال