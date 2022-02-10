إحراق الآلية العسكرية على حدود غزة.. على ماذا يتركز تحقيق جيش الاحتلال؟





ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الخميس عن المسؤولين العسكريين في فرقة غزة، قولهم، أن التحقيق يتركز الآن حول سبب عدم اكتشاف مراقِبات الجيش للمتسللين، وعدم وجود القوة الأمنية التي تقوم بدوريات في المنطقة.





ووصف مسؤول عسكري آخر الحادثة، بأنها "خطيرة للغاية"، حيث لو تقدم الفلسطينيون إلى الأمام لكانوا قد وصلوا إلى إحدى المستوطنات.





رام الله - دنيا الوطنتحدث مسؤولون عسكريون إسرائيليون اليوم الخميس، بشأن حادثة إحراق فلسطينيين آلية عسكرية أمس الأربعاء، على حدود غزة.