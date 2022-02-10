إسرائيل: رصد 36,835 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنتفيد آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، بتسجيل 36835 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يوم مضى.وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة إلى 324,802، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).ويعالج في مختلف المستشفيات 1223 مريضاً توصف حالتهم بالخطيرة، بينهم 274 يخضعون للتنفس الاصطناعي.وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن مضاعفات الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل 9370 حالة وفاة، ويمكث في الحجر الصحي 40,404 أشخاص.وسيبدأ مستشفى نهاريا الحكومي قريباً بتشغيل أجهزة لإنعاش القلب والرئة "ايكمو" بعد أن صادقت وزارة الصحة على طلب قدمته إدارة المستشفى قبل خمسة اشهر بهذا الشأن.ومن المتوقع أن يتم قريبا تزويد المستشفى بجهازين من النوع المذكور.وأفادت اليوم (القناة 11) الإسرائيلية، أن 19 مريضاً وُصفت حالتهم بحرجة عانى معظمهم من مضاعفات (كورونا) نقلوا خلال العام الماضي من مستشفى نهاريا الى مراكز طبية أخرى بسبب انعدام أجهزة "ايكمو" فيه.