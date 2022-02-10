دولي

وزيرة الخارجية الألمانية: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل

وزيرة الخارجية الألمانية: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل
لابيد ووزيرة الخارجية الألمانية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها، انالينا بيربوك، التزامها بضمان أمن إسرائيل والتضامن معها. 

جاء ذلك  خلال مؤتمر صحفي في ختام لقائها مع وزير الخارجية يائير لابيد في القدس المحتلة اليوم، والذي تناول الملف الإيراني النووي ومفاوضات فيينا. 

كما أعربت عن عزم بلادها على "مكافحة اللاسامية بكامل قوتها"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وحول إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، اعتبرت أن الاتفاق سيجعل الشرق الأوسط  منطقة أكثر أمانًا.

وبدوره شدد لابيد على أن حصول ايران على قدرات نووية لا يعرّض إسرائيل فقط للخطر بل العالم أجمع، وفق تعبيره.

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