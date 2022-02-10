شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين

اشتية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين شون بينفلدت.

وبحث رئيس الوزراء مع السفير بينفلدت تعزيز العلاقات الثنائية والبناء عليها، والدفع إلى المزيد من التقدم في العلاقات ما بين البلدين، بالإضافة إلى توطيد العلاقات على المستوى الشعبي والأكاديمي والتبادل التجاري.

وناقش الطرفان تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، حيث دعا رئيس الوزراء لضرورة العمل المشترك من أجل فضح ممارسات الفصل العنصري والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والدفع لتوحيد الجهود الدولية من أجل إنهاء الاحتلال.

وثمن اشتية جهود جنوب افريقيا وكافة الدول التي دفعت الاتحاد الإفريقي إلى إصدار قرار بتعليق عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد، والذي يشكل انتصارا لحقوق شعبنا وقضيته العادلة في مواجهة ممارسات الاحتلال التي وصفتها العديد من التقارير الدولية بأنها فصل عنصري "أبارتهايد".


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