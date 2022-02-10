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12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي

12 إصابة بقصف حوثي لمطار أبها السعودي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 12 شخصا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلاً عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن بأنّ "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار"، مؤكدة وقوع "12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة... من العاملين والمسافرين في مطار أبها".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا موقعاً عسكرياً هاماً في مطار أبها بطائرة مسيرة.

وقال مسؤول في المطار لوكالة (فرانس برس): إنه "توقفت حركة الطائرات لفترة وجيزة قبل أنّ تستأنف مجددا".

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