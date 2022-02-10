فصائل المقاومة بغزة: سنرد على جريمة الاغتيال بنابلس ونرفض قرارات المركزي

رام الله - دنيا الوطنهددت فصائل المقاومة بغزة بأنها سترد على عملية اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس، مؤكدة أن الرد الأنجع على جريمة الاغتيال هو بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، ووقف التنسيق الأمني، واطلاق يد المقاومة في الضفة لتلجم قوات الاحتلال الاسرائيلي".وفي تعليقها على نتائج المجلس المركزي، "رفضت مخرجات اجتماعه (اللاتوافقي) الذي عقد تحت حراب الاحتلال في رام الله، ولن نعترف بقراراته وتعييناته ولن نتعامل معها"، على حد وصفها.ودعت إلى ضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي يضم الكل الوطني بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء، ومهامه قيادة المقاومة الشعبية واستعادة الوحدة على أساس الشراكة والحفاظ على الحقوق والثوابت.