لجنة الانتخابات: مكاتبنا مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح يومي الجمعة والسبت

رام الله - دنيا الوطنتواصل مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في جميع محافظات الضفة الغربية استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.وبينت اللجنة في بيان صحفي، أن مكاتبها ستفتح أبوابها لاستقبال طلبات الترشح يومي الجمعة والسبت (11 و12 شباط الجاري) كالمعتاد من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 عصراً، لتمكين المواطنين من تقديم طلبات الترشح في جميع أيام المدة القانونية للترشح التي تنتهي مساء يوم الخميس المقبل 17/2/2022.وأهابت اللجنة بالقوائم الراغبة بالترشح إلى الإسراع في تقديم طلباتها وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير، وذلك لتجنب رفضها في حال وجود خلل في استيفاء أي من شروط الترشح، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على طلب تسجيل وترشح القوائم الانتخابية من مقرات ومكاتب اللجنة في محافظات الضفة أو من خلال الموقع الالكتروني (www.elections.ps).من جانب آخر، عقدت مكاتب لجنة الانتخابات في محافظات نابلس ورام الله وأريحا عدداً من لقاءات التوعية والتثقيف في اليومين الأخيرين خصصت لنقاش تفاصيل مرحلة الترشح، بمشاركة عشرات المواطنين وممثلي أحزاب ومؤسسات نسوية وأهلية.وجرى خلال اللقاءات نقاش وتوضيح إجراءات وتفاصيل وشروط الترشح وخاصة ما يتعلق بشروط تشكيل القوائم الانتخابية وكوتة المرأة، ووثيقة براءة الذمة، إلى جانب توزيع مجموعة من المطبوعات التوعوية والإجابة على أسئلة المشاركين.يشار إلى أن مكاتب اللجنة في جميع محافظات الضفة الغربية ستَعقد وحتى نهاية مرحلة الترشح يوم الخميس المقبل 17 شباط الجاري، سلسلة من ورش العمل واللقاءات التوعوية في جميع المناطق، وبإمكان المواطنين المهتمين معرفة أوقات وأماكن عقدها من خلال التواصل مع هذه المكاتب.يذكر أن 102 هيئة محلية بالضفة مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 26/3/2022، علماً أن عدد المواطنين المؤهلين للاقتراع فيها بلغ 787 ألف ناخب وناخبة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.