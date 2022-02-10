20 وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و6383 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و3 حالات في الخليل، و3 حالات في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالتان في طولكرم، وحالة في قلقيلية، و3 حالات في نابلس.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 189، قلقيلية 67، ضواحي القدس 51، طوباس 56، بيت لحم 115، جنين 163، رام الله والبيرة 319، نابلس 196، الخليل 176، سلفيت 31، أريحا والأغوار 17، قطاع غزة 2519، مدينة القدس 1320".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 132، قلقيلية 157، ضواحي القدس 160، طوباس 83، بيت لحم 149، جنين 193، رام الله والبيرة 550، نابلس 663، الخليل 1002، سلفيت 333، أريحا والأغوار 111، قطاع غزة 750، مدينة القدس 2100".وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 116 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 320 مريضا، بينهم 34 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.