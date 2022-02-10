بعد مأساة الطفل "ريان".. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السعودية، ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أيام على وفاة الطفل المغربي ريان، الذي علق في بئر لمدة خمسة أيام.وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على حسابها بموقع (تويتر): إنها "تمكنت من ردم 2450 بئرا مهجورة في جميع مناطق المملكة وتحصينها، وذلك ضمن الرحلة الأولى من مشروعها لردم الآبار".وأكدت أن الهدف من ردم الآبار، هو تأمين سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجويفية.