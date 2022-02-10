شؤون فلسطينية

شويكي: إرادة وصمود أسرانا لن تنكسر وستبقى قضيتهم المركزية حتى الافراج الكامل

شويكي: إرادة وصمود أسرانا لن تنكسر وستبقى قضيتهم المركزية حتى الافراج الكامل
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن إرادة وصمود أسرانا لن تكسر وعزيمتهم لن تلين وستبقى قضيتهم القضية المركزية التي لا يمكن تجاوزها حتى الافراج الكامل عن كافة أسرانا في السجون، داعية المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية بالتدخل والعمل الجاد في كافة المحافل لإطلاق سراح أسرانا الأبطال دون تمييز، والاطلاع على معاناتهم ووقف ممارسات الاحتلال ضدهم من انتهاكات وجرائم وأساليب عقابية من اعتقال اداري واهمال طبي وعزل انفرادي وتعذيب بكافة أنواعه، مطالبين بمحاسبته في المحاكم الدولية على جرائمه التي يرتكبها بحقهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، سعيد شويكي، في حفل استقبال نظمته عائلة شويكي بمناسبة الافراج عن الأسير المحرر/ أحمد الشويكي، مقدمًا التهاني لشعبنا العظيم ولعائلة الأسير وإلى كل من له علاقة بالمشهد الوطني بمناسبة الافراج، متمنيًا ان يكون الافراج عنه بداية للإفراج عن كافة أسرانا من سجون الاحتلال.

وتوجه شويكي بعظيم التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني العظيم في كافة اماكن تواجده الذين يمثلون ويجسدون ارع معاني النضال في الصمود والتحدي بإرادة ثورية تؤكد أن شعبنا عصي على الانكسار أمام كافة المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد قضيته الوطنية وحقوقه الثابتة والمشروعة التي كفلتها كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، وهو مصمم بالدفاع عنها بشتى الوسائل حتى تحقيق أحلامه وأهدافه وثوابته دون انتقاص، كما توجه بتحية فخر واعتزاز لعائلة الشويكي المقدسية المناضلة* التي وهبت أبناءها وبناتها في سبيل الدفاع عن فلسطين ووقفتها الغراء أمام عنجهية وغطرسة الاحتلال وممارساته ضد شعبنا ومقدساته المسيحية والاسلامية.

وأكد شويكي أن ما يقوم به أبطالنا الأسرى من عمل وطني نابعا من مسؤولية عظيمة أملت عليهم تقديم الواجب الوطني ليتحملوا مع أبناء شعبنا هذه المسؤولية دفاعا عن حقوقنا الوطنية وخدمة لشعبنا حتى تحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مجددًا العهد والقسم مع الشهداء الأكرم منا جميعا وأسرانا الأبطال وقضيتهم التي ناضلوا في سبيلها طوال السنوات الماضية.

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