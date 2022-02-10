موعد بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد في غزة
كشفت وزارة التربية والتعليم بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين، عن بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023.
وأشارت "الوزارة"، في بيان لها وصل "دنيا الوطن" إلى أن التسجيل للوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة اعتبارًا من تاريخ 13 شباط/ فبراير وحتى 28 شباط/ فبراير 2022م، للتسجيل اضغط هنـــــا.
للاطلاع على مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة، ودليل الاستخدام: اضغط هنـــــا.
وقالت "الوزارة"، في نهاية بيانها، إنّ تفعيل رابط التسجيل سيكون صباح يوم الأحد الموافق 13/2/2022.
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