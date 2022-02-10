شؤون فلسطينية

موعد بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد في غزة

موعد بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد في غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة التربية والتعليم بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين، عن بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت "الوزارة"، في بيان لها وصل "دنيا الوطن" إلى أن التسجيل للوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة اعتبارًا من تاريخ 13 شباط/ فبراير وحتى 28 شباط/ فبراير 2022م، للتسجيل اضغط هنـــــا.

للاطلاع على مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة، ودليل الاستخدام: اضغط هنـــــا.

وقالت "الوزارة"، في نهاية بيانها، إنّ تفعيل رابط التسجيل سيكون صباح يوم الأحد الموافق 13/2/2022.

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