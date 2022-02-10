شؤون فلسطينية

القواسمي: يجب إسقاط نظام الفصل العنصري " الابارتهايد " الإسرائيلي

القواسمي: يجب إسقاط نظام الفصل العنصري " الابارتهايد " الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعا أسامه القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح كافة المؤسسات الدولية و الحقوقية منها، وجالياتنا الفلسطينية في كل أماكن تواجدهم العمل على إظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام العالم، بإعتبارها دولة فصل عنصري وتنفذ نظام الابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

وقال القواسمي إنه آن الأوان لحشد كل الطاقات وشحذ الهمم في كل مكان في العالم لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وأن التقارير المتتالية  الصادره عن المؤسسات الدولية والتي كان أخرها تقرير منظمة العفو الدولية ما هو إلا تأكيد واضح على ماهية الكيان الإسرائيلي وممارساته العنصرية.

كما ودعا القواسمي وسائل الإعلام والنشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي كل في مكانه الى إظهار ممارسات إسرائيل الوحشبة العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني العظيم.

أخبار ذات صلة

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية: معاقبة موظفي الاونروا وفصلهم انتهاك لحقوق الانسان

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية: معاقبة موظفي الاونروا وفصلهم انتهاك لحقوق الانسان

مناورات روسية- بيلاروسية مشتركة.. والأوروبيون يعتبرونها &#34;لحظة خطيرة&#34; على أمنهم

مناورات روسية- بيلاروسية مشتركة.. والأوروبيون يعتبرونها "لحظة خطيرة" على أمنهم

حسين الشيخ: ما يتعرض له المعتقلون ينذر بالانفجار القادم

حسين الشيخ: ما يتعرض له المعتقلون ينذر بالانفجار القادم

الرويضي: مشروع &#34;وادي السليكون&#34; الاستيطاني هدفه تغيير مشهد القدس العربي

الرويضي: مشروع "وادي السليكون" الاستيطاني هدفه تغيير مشهد القدس العربي

شويكي: إرادة وصمود أسرانا لن تنكسر وستبقى قضيتهم المركزية حتى الافراج الكامل

شويكي: إرادة وصمود أسرانا لن تنكسر وستبقى قضيتهم المركزية حتى الافراج الكامل

موعد بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد في غزة

موعد بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد في غزة

فيصل يشيد بصمود الفلسطينيين ويدعو برلمانات العالم لإدانة جرائم دولة الاحتلال وعزلها

فيصل يشيد بصمود الفلسطينيين ويدعو برلمانات العالم لإدانة جرائم دولة الاحتلال وعزلها

الخارجية: كتيبة إعدام الشهيد أسعـد ميليشيا استيطانية بلباس عسكري رسمي

الخارجية: كتيبة إعدام الشهيد أسعـد ميليشيا استيطانية بلباس عسكري رسمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية: معاقبة موظفي الاونروا وفصلهم انتهاك لحقوق الانسان

دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية: معاقبة موظفي الاونروا وفصلهم انتهاك لحقوق الانسان

شويكي: إرادة وصمود أسرانا لن تنكسر وستبقى قضيتهم المركزية حتى الافراج الكامل

شويكي: إرادة وصمود أسرانا لن تنكسر وستبقى قضيتهم المركزية حتى الافراج الكامل

فيصل يشيد بصمود الفلسطينيين ويدعو برلمانات العالم لإدانة جرائم دولة الاحتلال وعزلها

فيصل يشيد بصمود الفلسطينيين ويدعو برلمانات العالم لإدانة جرائم دولة الاحتلال وعزلها

القواسمي: يجب إسقاط نظام الفصل العنصري &#34; الابارتهايد &#34; الإسرائيلي

القواسمي: يجب إسقاط نظام الفصل العنصري " الابارتهايد " الإسرائيلي

عياش يهنئ روحي فتوح بانتخابه رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني

عياش يهنئ روحي فتوح بانتخابه رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني

البكري ووزير الحج السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج والعمرة

البكري ووزير الحج السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج والعمرة

أسير من قرية الخلجان يدخل عامه الـــ13 في الأسر

أسير من قرية الخلجان يدخل عامه الـــ13 في الأسر

نادي الأسير: الأسرى يواصلون معركتهم ضدّ السّجّان لليوم الخامس على التوالي

نادي الأسير: الأسرى يواصلون معركتهم ضدّ السّجّان لليوم الخامس على التوالي

منوعات

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

تابع أجندة احتفالات المشاهير في (عيد الحب)

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

عربي

بعد مأساة الطفل &#34;ريان&#34;.. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

بعد مأساة الطفل "ريان".. السعودية تردم آلاف الآبار المهجورة

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

تونس: &#34;حركة النهضة&#34; تحمل قيس سعيد مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

تونس: "حركة النهضة" تحمل قيس سعيد مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال

نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال