القواسمي: يجب إسقاط نظام الفصل العنصري " الابارتهايد " الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطندعا أسامه القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح كافة المؤسسات الدولية و الحقوقية منها، وجالياتنا الفلسطينية في كل أماكن تواجدهم العمل على إظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام العالم، بإعتبارها دولة فصل عنصري وتنفذ نظام الابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.وقال القواسمي إنه آن الأوان لحشد كل الطاقات وشحذ الهمم في كل مكان في العالم لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وأن التقارير المتتالية الصادره عن المؤسسات الدولية والتي كان أخرها تقرير منظمة العفو الدولية ما هو إلا تأكيد واضح على ماهية الكيان الإسرائيلي وممارساته العنصرية.كما ودعا القواسمي وسائل الإعلام والنشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي كل في مكانه الى إظهار ممارسات إسرائيل الوحشبة العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني العظيم.