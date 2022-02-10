"وضعت نجمة داوود على سترتها".. باحثة سعودية: أتيت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون

رام الله - دنيا الوطنقالت الباحثة السعودية، نجاة السعيد إنها "أتت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات عدة".وظهرت السعيد، فور وصولها إلى دولة الاحتلال، وهي ترتدي ألوان العلم الإسرائيلي (الأزرق والأبيض) وتضع على سترتها نجمة داوود التي تتوسط العلم الإسرائيلي.وذكرت السعيد لقناة (i24 news): "كمستشارة وأكاديمية في الشراكة زرت إسرائيل وأعمل من خلال شراكة وسنطلق قريبا شراكة عبارة عن شراكة بين الباحثين الأكاديميين من مختلف الجول العربية وإسرائيل في عدة مجالات، جيوسياسية، الإعلامية، تكنولوجيا البيئة، البيولوجية، والأمنية والعسكرية".وأضافت: "أولئك الذين يبحثون عن طريقة سريعة وعملية هم أولئك الذين يعملون في مجال الأمن والعسكري. وأولئك الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات".وأشارت إلى أن "الشراكة تهدف إلى التقارب بين الشعوب من خلال العلم والمعرفة بعيدا عن الصراعات السياسية".