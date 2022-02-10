عياش يهنئ روحي فتوح بانتخابه رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني



وأشار د. عياش إلى أنّ انتخاب السيد روحي فتوح لرئاسة المجلس، تؤكد ما يمتلكه من كفاءة وخبرة في العمل التشريعي، وما قدمه من إسهامات وعطاءات وطنية متعددة خلال الأعوام الماضية، من أجل رفعة وتقدم دولة فلسطين وشعبها الشقيق.



وتمنى د. عياش التوفيق والنجاح للاخ فتوح في مواصلة العمل والجهود المثمرة في رئاسة المجلس





وأشاد د. عياش باسم قبيلة الترابين بالدور الذي يقوم به الأخ روحي فتوح في خدمة شعبه وقضيته.