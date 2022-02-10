حذّرت من التصعيد.. نقابة موظفي غزة تطالب "لجنة متابعة العمل الحكومي" بتلبية مطالبها

رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة الموظفين بغزة، اليوم الخميس، ما وصفته بـ "مماطلة" لجنة متابعة العمل الحكومي في تلبية مطالب النقابة.وقالت النقابة في بيان لها، إنها استشعرت مؤخرًا حالة من المماطلة واللامبالاة والتسويف من لجنة متابعة العمل الحكومي في التعاطي مع مطالب الموظفين، والعمل على تلبيتها وتنفيذها.وأشارت إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي، كانت وعدت بتحسين نسبة الدفعة الشهرية من الراتب إلى 70%، وتنفيذ علاوة المخاطرة للموظفين الإداريين في وزارة الصحة، وتغطية ما تبقى من مرابحات ما قبل 2014 من المستحقات، وتسديد فاتورة الكهرباء للموظفين كاملة من المستحقات، وتنفيذ المادتين رقم 12 والمادة 13 من قانون الخدمة المدنية.وقال البيان: نتمنى على الجميع تفهم احتياجات ومطالب الموظفين حفاظًا على أدائهم وعطائهم اللامحدود وصبرهم على مدى السنوات السابقة”، محذرةً من الاستمرار في المماطلة والتسويف بمطالب الموظفين من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي.وأضاف نأمل ألا نضطر للدخول في إجراءات تصعيدية لتلبية مطالبنا واحتياجاتنا.