البكري ووزير الحج السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج والعمرة

رام الله - دنيا الوطنبحث الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية ومعالي وزير الحج السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح اليوم الخميس في الرياض ترتيبات موسم الحج والعمرة الحالي في ظل الإجراءات الجديدة المعمول بها نتيجة انتشار جائحة كورونا, واستعدادات وزارة الأوقاف وخططها لتوفير الخدمات المطلوبة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وفي بداية اللقاء نقل البكري تحيات وشكر القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، بها نتيجة انتشار جائحة كورونا إلى القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية، على ما يقدمونه من دعم متواصل تجاه قضيتنا الوطنية العادلة في كافة المواضيع وعلى كافة الأصعدة. إضافة إلى كل ما يتم تقديمه من خدمة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي شهداء فلسطين.واستعرض البكري مجريات العمل والتحضيرات التي قامت بها وزارة الأوقاف بعد استئناف العمل بموسم العمرة بعد توقفه نتيجة انتشار فيروس كورونا، مشدِّداً على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وشركات الحج والعمرة في فلسطين بكافة الأنظمة المعمول بها بالمملكة، خاصة في ظل إجراءات الرعاية الصحية المعمول بها لصالح المعتمرين والحجاج من أنحاء العالم.كما قدم البكري رؤية الوزارة في الحصول على كافة الخدمات التي تؤمن للحاج والمعتمر الفلسطيني المكانة التي تليق به وتوفر له الراحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومختلف المراحل في النقل والسكن ومنافذ الدخول البرية والجوية.بدوره شكر الوزير الربيعة تفهم وزارة الأوقاف في فلسطين الإجراءات التي تم اتخاذها، من قبل المملكة، خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع ظروف الجائحة والتي جاءت من باب الحرص على صحة وسلامة المعتمرين والحجاج، مؤكداُ بأن وزارة الحج وبتوجيهات من خادم الحرمين، وولي عهده، تتطلع إلى موسم حج يستطيع الحجاج من خلاله أداء المناسك بيسر وسهولة مع تراجع حدة انتشار الوباء هذا العام إن شاء الله.كما ثمَّن الوزير الربيعة الجهد الذي تبذله وزارة الأوقاف في وضع ترتيبات الحج والعمرة، في السنوات السابقة، والتي استطاعت من خلالها أن تكون متميزة أمام دول أخرى كما كان واضحا من خلال وسائل النقل والفنادق والترتيبات التي تقدمها وزارة الأوقاف للحجاج والمعتمرين، مؤكداً على الأهمية التي توليها المملكة لحجاج فلسطين والحرص على أداء مواطنيها الحج والعمرة بسهولة ويسر، مبديا استعداد المملكة للتعاون وتقديم ما يلزم لتذليل كافة الصعاب أمام عمل وزارة الأوقاف.ورافق سماحة الوزير سفير دولة فلسطين بالمملكة العربيةة السعودية السيد بسام الأغا وعطوفة وكيل الوزارة حسام أبو الرب ومدير عام الحج والعمرة الشيخ فضل قنيبي .