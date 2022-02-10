شؤون فلسطينية

البكري ووزير الحج السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج والعمرة

البكري ووزير الحج السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج والعمرة
رام الله - دنيا الوطن
بحث الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية ومعالي وزير الحج السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح اليوم الخميس في الرياض ترتيبات موسم الحج والعمرة الحالي في ظل الإجراءات الجديدة المعمول بها نتيجة انتشار جائحة كورونا, واستعدادات وزارة الأوقاف وخططها لتوفير الخدمات المطلوبة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

وفي بداية اللقاء نقل البكري تحيات وشكر القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، بها نتيجة انتشار جائحة كورونا إلى القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية، على ما يقدمونه من دعم متواصل تجاه قضيتنا الوطنية العادلة في كافة المواضيع وعلى كافة الأصعدة. إضافة إلى كل ما يتم تقديمه من خدمة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي شهداء فلسطين.

واستعرض البكري مجريات العمل والتحضيرات التي قامت بها وزارة الأوقاف بعد استئناف العمل بموسم العمرة بعد توقفه نتيجة انتشار فيروس كورونا، مشدِّداً على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وشركات الحج والعمرة في فلسطين بكافة الأنظمة المعمول بها بالمملكة، خاصة في ظل إجراءات الرعاية الصحية المعمول بها لصالح المعتمرين والحجاج من أنحاء العالم.

كما قدم البكري رؤية الوزارة في الحصول على كافة الخدمات التي تؤمن للحاج والمعتمر الفلسطيني المكانة التي تليق به وتوفر له الراحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومختلف المراحل في النقل والسكن ومنافذ الدخول البرية والجوية.

بدوره شكر الوزير الربيعة تفهم وزارة الأوقاف في فلسطين الإجراءات التي تم اتخاذها، من قبل المملكة، خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع ظروف الجائحة والتي جاءت من باب الحرص على صحة وسلامة المعتمرين والحجاج، مؤكداُ بأن وزارة الحج وبتوجيهات من خادم الحرمين، وولي عهده، تتطلع إلى موسم حج يستطيع الحجاج من خلاله أداء المناسك بيسر وسهولة مع تراجع حدة انتشار الوباء هذا العام إن شاء الله.

كما ثمَّن الوزير الربيعة الجهد الذي تبذله وزارة الأوقاف في وضع ترتيبات الحج والعمرة، في السنوات السابقة، والتي استطاعت من خلالها أن تكون متميزة أمام دول أخرى كما كان واضحا من خلال وسائل النقل والفنادق والترتيبات التي تقدمها وزارة الأوقاف للحجاج والمعتمرين، مؤكداً على الأهمية التي توليها المملكة لحجاج فلسطين والحرص على أداء مواطنيها الحج والعمرة بسهولة ويسر، مبديا استعداد المملكة للتعاون وتقديم ما يلزم لتذليل كافة الصعاب أمام عمل وزارة الأوقاف.

ورافق سماحة الوزير سفير دولة فلسطين بالمملكة العربيةة السعودية السيد بسام الأغا وعطوفة وكيل الوزارة حسام أبو الرب ومدير عام الحج والعمرة الشيخ فضل قنيبي .

أخبار ذات صلة

مجدلاني: صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين بغزة

مجدلاني: صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين بغزة

أسير من قرية الخلجان يدخل عامه الـــ13 في الأسر

أسير من قرية الخلجان يدخل عامه الـــ13 في الأسر

نادي الأسير: الأسرى يواصلون معركتهم ضدّ السّجّان لليوم الخامس على التوالي

نادي الأسير: الأسرى يواصلون معركتهم ضدّ السّجّان لليوم الخامس على التوالي

غزة: 7 وفيات و2519 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 7 وفيات و2519 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الاحتلال يطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق خانيونس

الاحتلال يطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق خانيونس

حماس تعلق على قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني

حماس تعلق على قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسير من قرية الخلجان يدخل عامه الـــ13 في الأسر

أسير من قرية الخلجان يدخل عامه الـــ13 في الأسر

نادي الأسير: الأسرى يواصلون معركتهم ضدّ السّجّان لليوم الخامس على التوالي

نادي الأسير: الأسرى يواصلون معركتهم ضدّ السّجّان لليوم الخامس على التوالي

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في سبسطية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين

الاحتلال يعتقل شابا وفتى من القدس

الاحتلال يعتقل شابا وفتى من القدس

الأرصاد: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وتتأثر فلسطين بأجواء شديدة البرودة

الأرصاد: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وتتأثر فلسطين بأجواء شديدة البرودة

الإعلامي الحكومي بغزة يصدر توضيحاً حول تخصيص مبلغ مالي لاستطلاعات رأي عن أداء البلديات

الإعلامي الحكومي بغزة يصدر توضيحاً حول تخصيص مبلغ مالي لاستطلاعات رأي عن أداء البلديات

منوعات

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

إيقاف إحدى برامج قناة (الحدث اليوم) ببيان رسمي.. وإحالة فريق العمل للتحقيق

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

(جويل بلا فلاتر).. برنامج الحياة الواقعية يعرض أسرارها حتى في الحمام

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

شاهد: ديانا كرزون بعد الولادة...هل خسرت وزنها الزائد؟

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

هيفاء وهبي تصدم هالة سرحان بمفاجأة غير متوقعة

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور&#34;يا باطل يا عصام&#34;

صورة جريئة لـ ليليا الأطرش تغضب الجمهور"يا باطل يا عصام"

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لطليقها حسام حبيب رسميا

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

جورجينا رودريغز وياسمين صبري...توأمة بالملامح والمجوهرات

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

شاهد: الكاميرات ترصد سقوط مفاجئ لآيتن عامر في مهرجان السعودية

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

نضال الاحمدية تنفعل وتهدد ..بسبب قضية ابن قصي الخولي

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

باسم سمرة يعتذر علنا لتركي آل شيخ..بعد وصف محمد صبحي بـ(مشخصاتي)

عربي

تونس: &#34;حركة النهضة&#34; تحمل قيس سعيد مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

تونس: "حركة النهضة" تحمل قيس سعيد مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال

نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال

الأردن يواصل تسجيل أعداد كبيرة بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أعداد كبيرة بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة

سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بشأن سد النهضة