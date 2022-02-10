مجدلاني: صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، ستباشر صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين ضمن برنامج "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال" في قطاع غزة.وأوضح مجدلاني أن الوزارة وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة، ستصرف المرحلة الثالثة من برنامج المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة بقيمة مليون ومئتي ألف شيقل بدءاً من يوم السبت 12/2/2022.وبين أن هذه المساعدة من حكومة المملكة المتحدة تأتي للتخفيف من حدة الفقر كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.وأضاف ان هذه المساعدة ضمن الأربع دفعات الشهرية التي تستهدف 4299 طفلاً ينتمون لـ1160 أسرة من الأسر الفقيرة والمهمشة التي تضررت بفعل التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار 2021.ونوه إلى أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع (بال بي Pal Pay) بدءاً من يوم السبت 12/2/2022، ولاستلام المساعدة على أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز الخاص (المكون من سبع خانات رقمية) الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية على هواتفهم تصلهم من اليونيسف.وشكر مجدلاني حكومة المملكة المتحدة ومنظمة اليونيسيف في دولة فلسطين، على دعمهم لشعبنا الفلسطيني.ــ