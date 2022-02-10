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شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال

شاهد الظهور الأول لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة اغتيال
رام الله - دنيا الوطن
نشر عمران المونث صهر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة صورة له مع رئيس الحكومة في منزل الأخير بعد أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس فجر اليوم الخميس.

وبعد منشورين متتاليين عبر "فيسبوك" لم يتضمنا إلا عبارتين "لا حول ولا قوة إلا بالله" و"الحمد لله"، نشر المونث صورة له وعبد الحميد الدبيبة مبتسما، وأرفقها بكلمات "ها سيدي ها الحمد الله علي سلامتك".

كما نشر المونث صورا لسيارة الدبيبة التي تظهر عليها آثار تعرضها لإطلاق نار، وصورا أخرى من موقع الحادث، إضافة إلى مقاطع فيديو لتعزيزات أمنية في طرابلس.

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