تونس: "حركة النهضة" تحمل قيس سعيد مسؤولية السلامة الشخصية لراشد الغنوشي

رام الله - دنيا الوطنحمّلت "حركة النهضة" التونسية الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن مسؤولية السلامة الشخصية لرئيس الحركة راشد الغنوشي، وسلامة أنصارها ومقراتها.ووفق موقع (موزاييك أف أم) علّق رئيس كتلة "النهضة" البرلمانية عماد الخميري في مؤتمر صحفي، على الاتهامات التي وجهت للحركة مؤخرا من قبل هيئة الدفاع التونسية في قضية مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بشأن امتلاك جهاز سري للحركة.وقال: "اتهام النهضة بامتلاك جهاز سري أمر مضحك.. لو كان للنهضة جهاز سريّ لما نجح الانقلاب".وحمّل مسؤولية الأحداث في البلاد لسعيّد، مشيرا إلى أن راشد الغنوشي تقدم بطلب توفير الحماية له ولكل أنصار الحركة.وأضاف أن طلب الغنوشي لم يلق تجاوبا من قبل السلطات التونسية، وقال: "كل محاولة للبناء على هذه الندوة بضرب القضاء والتمهيد لحل الأحزاب وأولها حركة النهضة".