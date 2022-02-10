غزة: 7 وفيات و2519 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و2519 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 7043 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 750 حالة من بين المصابين بالفيروس.وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 230058 إصابة بينها 34499 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 193753 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1806.وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 217 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 112.وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 603292.