جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين من القدس والضفة.وأفادت مصادر محلية باعتقال المواطن عمار راغب صلاح من برقة شمال نابلس، وعامر العموري من نابلس.كما اعتقلت طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم وهما: إبراهيم حسين صلاح (15 عاما)، ويامن أشرف صلاح (15 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفيشهما.كما قام جنود الاحتلال في نفس البلدة باقتحام منزل الأسير المحرر خالد فواز صلاح، في منطقة محيط برك سليمان، وفتشته.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة بمدينة رام الله واعتقلت المواطن قصي مراعبة، واعتقلت أيضا المواطن علي حامد من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله واعتقلت الشاب رامي اشتية عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت الفتى قيس الغول من القدس.