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نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال

نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال
رام الله - دنيا الوطن
نجا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، فجر الخميس، من محاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس.

وأفادت مصادر محلية ومقربة من رئيس الحكومة بأن مجهولين أطلقوا الرصاص بصفة مباشرة على سيارة الدبيبة أثناء عودته إلى منزله، دون أن يتعرض لأي أذى.

ووفق (العربية.نت) فإنه يأتي هذا الحادث قبل ساعات من انعقاد جلسة للبرلمان، التي ستنظر في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، وهي خطوة يرفضها الدبيبة، الذي أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.


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