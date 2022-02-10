الإعلامي الحكومي بغزة يصدر توضيحاً حول تخصيص مبلغ مالي لاستطلاعات رأي عن أداء البلديات

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الأربعاء، توضيحاً حول قرار لجنة متابعة العمل الحكومي القاضي بتخصيص مبلغ 25 ألف دولار لتنفيذ استطلاعات رأي حول أداء البلديات.وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن "هناك توجه حكومي واضح لتقييم أداء البلديات ومجالسها وخدماتها المقدمة للمواطنين، وقد تم الإعلان في الجلسة السابقة عن تشكيل لجنة بالخصوص تضم خبراء من ذوي الكفاءة والخبرة من داخل وخارج المؤسسة الحكومية".وأضاف: "يأتي قرار تنفيذ الاستطلاعات انسجاما مع هذه الرؤية لكي يتم توفير بيانات محددة ودقيقة وفق آلية ومنهجية علمية وعملية عن كل بلدية على حدا".وتابع: "سيتم تنفيذ استطلاع رأي لكل بلدية عبر عينة عشوائية ممثلة عن جمهور المستفيدين من خدمات البلدية المعنية، بما يضمن تحديد متطلبات المواطنين داخل نفوذ البلدية وملاحظاتهم على أدائها وخدماتها".واستكمل: "المبلغ يتناسب مع الهدف المرجو في ضوء تنفيذ ٢٥ استطلاع رأي تفصيلي، سيما وأن كل بلدية لديها إشكالاتها وخصوصيتها التي تميزها عن غيرها، بما يتطلب مراعاة هذه الفروقات وعدم التعميم".وختم بالقول: "مخرجات هذه الاستطلاعات ستكون الأرضية التي تنطلق منها لجان التقييم في تشخيص الواقع بدقة، ووضع التوصيات المناسبة، وآليات العمل الكفيلة بالحد من الإشكالات وتجاوز الوضع القائم".