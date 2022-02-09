أبو زهري: تمويل (يونسكو) لصندوق التنوع الثقافي لصالح فلسطين إنجاز وطني هام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم عن مصادقة اللجنة الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي لـ (يونسكو) على تمويل المشروع المقدم من دولة فلسطين عبر اللجنة الوطنية لصالح مشروع بلدية رام الله "مدينة رام الله للموسيقى".ومن جانبه رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية أ.د.علي زيدان أبو زهري بقرار (يونسكو) المصادقة على تمويل مشروع مدينة رام الله للموسيقى، (كإستراتيجية المدينة للتنمية المستدامة من خلال الموسيقى )من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء نظام إدارة ثقافية مستدامة من خلال بناء استراتيجية وإنشاء مستندات تشغيلية تستند إلى بيانات موثوقة ضمن عملية ونظام يشارك فيها بشكل مباشر أكبر عدد ممكن من ممثلي قطاع الموسيقى.وأشار أبوزهري إلى أن هذا الإنجاز الوطني الهام الذي جاء ثمرة عمل وطني مهني وتكاملي عملت عليه اللجنة الوطنية الفلسطينية عبر متابعة وتقييم وتشكيل لجنة مختصة للبرامج والمشاريع تتكون من خبراء من المؤسسات الرسمية والقطاع المدني. حيث تم ترشيح مشروع بلدية رام الله لما يحتويه من معايير تلائم أولويات المنظمة وتحديداً معايير الصندوق الدولي للتنوع الثقافي.وكان مشروع فلسطين المقدم لصالح بلدية رام الله من المشاريع المنافسة بين مختلف الدول المتقدمة للصندوق، لتظفر فلسطين للمرة الثالثة على التمويل من هذا الصندوق خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى العمل المهني والاختصاصي التي تتمتع به اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.وبارك أبو زهري لبلدية رام الله حصولها على هذا التمويل من منظمة اليونسكو، متقدماً بالشكر للعاملين باللجنة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات كافة التي عملت على هذا الإنجاز سواء في بلدية رام الله واللجنة الخاصة لتقييم المشاريع و وفد فلسطين الدائم لدى (يونسكو).