شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الذي يضرب فلسطين

راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الذي يضرب فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إن هناك انخفاضاً آخر على الحرارة، وطقس أكثر برودة، يوم الخميس، فيما تسقط زخات أمطار بين الحين والآخر فوق غالبية المناطق (تشمل عدة أجزاء من شمال فلسطين من الجليل والمثلث والساحلي الشمالي والأوسط، والكثير من محافظات الضفة والقطاع).

ونوه العلامي في منشور عبر صفحته على (فيسبوك)، إلى أن فرص الإقليم الجنوبي من الضفة، والسواحل الجنوبية (قطاع غزة)، تكون أفضل خلال بعد الظهر وساعات العصر والمساء.

أما يوم الجمعة، يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، ويبقى الطقس بارداً بوجه عام، وفرص لبعض الأمطار المحلية صباحاً ثم تتوقف لاحقاً، فيما يستقر الطقس وترتفع الحرارة أيام بداية الأسبوع الجديد.

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