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شاهد: لحظة عملية إطلاق نار استهدفت حافلة قرب الشيخ جراح بالقدس وانسحاب المنفذين

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رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مشاهد توثق قيام مسلح بإطلاق نار على حافلة في القدس.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن إصابات، بينما يجري البحث عن منفذ الهجوم.

وأشارت (كان)، إلى أنه كان يُعتقد سابقاً بأن الحادث عبارة عن رشق حجارة.

ووفق إذاعة الجيش فإن جهاز (شاباك) يشارك في التحقيق في الحادث الذي وقع في القدس، والذي لا يزال قيد الفحص حول ما إذا كان إطلاق نار أو رشق حجارة، كما يشارك في جهود مطاردة المنفذ.

يتبع..


 


 



 

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