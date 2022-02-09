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الأردن يواصل تسجيل أعداد كبيرة بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أعداد كبيرة بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الأربعاء، تسجيل أعداد كبيرة بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الأربعاء، تسجيل 27 وفاة و21,977 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,409 وفيات و1,396,430 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة 30.82%، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 177,203 حالات، منها 1176 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) وصل إلى 4626450 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4289492 شخصاً.

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