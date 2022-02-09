دولي

السفير الأميركي في إسرائيل: سأتجنب زيارة المستوطنات حتى لا أثير حالة توتر

السفير الأميركي في إسرائيل: سأتجنب زيارة المستوطنات حتى لا أثير حالة توتر
توم نيدز
رام الله - دنيا الوط
أعلن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نيدز، اليوم الأربعاء، أنه سيتجنب زيارة المستوطنات، حتى لا يثير حالة توتر.

وأعرب في تصريح لموقع (القناة السابعة)، عن اعتقاده أن رؤية وحل الدولتين، "سيعززان إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".

وأضاف نيدز: أن "دعم وتوسيع اتفاقيات التطبيع سيعزز مكانة إسرائيل وظيفتي هي تعميق العلاقات الحالية مع الدولة السابعة التي ستدخل التطبيع، يتمثل دور البيت الأبيض في توسيع الاتفاقيات وإضافة المزيد من الدول".

وتابع سفير الولايات المتحدة في إسرائيل: "أنا صهيوني، أنا أؤمن ليس فقط بدولة إسرائيل ولكن بما تمثله، التزامي هنا لا يتعارض في رأيي بأن أكون صهيونيًا بنسبة 100% وأن أكون في ذات الوقت شخص يهتم بالفلسطينيين، لطالما كنت قلقا على الشعب الفلسطيني من ناحية وقوة إسرائيل من ناحية أخرى". 

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