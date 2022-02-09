شؤون فلسطينية

"تظل القرارات حبراً على ورق".. حماس تُعلق على البيان الختامي للمجلس المركزي

"تظل القرارات حبراً على ورق".. حماس تُعلق على البيان الختامي للمجلس المركزي
المجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "كالعادة تصدر البيانات الختامية وتظل القرارات حبراً على ورق لا تجد لها طريقاً للتطبيق على أرض الواقع".

وتابع: "‏هذا ما أكدناه منذ البداية، أن عقد المجلس المركزي بهذه الصورة يفتقد للشرعية، ولا يمكن أن يمثل بالمطلق طموحات شعبنا ولا أن يعبر عن آماله ولن يرتقي لحجم ونبل تضحياته"، وفق تعبيره.

وكان المجلس المركزي أكد تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

وشدد المجلس في بيانه الختامي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.

وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.

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